Прогулочный теплоход сел на мель на Неве, пассажиров эвакуируют

Прогулочный теплоход сел на мель на Неве, пассажиров эвакуируют
Теплоход сел на мель. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Прогулочный теплоход сел на мель на Неве. Спасатели эвакуируют пассажиров.

Инцидент произошел сегодня утром, 29 июня, напротив завода «Силовые машины» на Свердловской набережной. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в группе, в неприятную ситуацию попали пассажиры теплохода «Москва». На место прибыл спасательный катер, идет эвакуация.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с теплоходом. Людей успели спасти.

нева новости СПб прогулочный теплоход


 

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