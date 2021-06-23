В акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с теплоходом: людей успели спасти

Сотрудники Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проверяют факт столкновения теплохода «Нева-1» и моторной лодки в акватории Средней Невки.

Правоохранители подозревают, что кто-то из участников аварии мог нарушить правила безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Опасный инцидент на воде произошел около 20 часов 22 июня в районе 2-го Елагина моста.

Экскурсионный теплоход с пассажирами на борту двигался в сторону города от Финского залива. В момент, когда судно проходило под мостом, ему наперерез ринулась моторная лодка, которая стартовала от берега Крестовского острова. На борту маломерного судна в этот момент находилось семь человек.

Столкновение не повредило теплоход, но вот «моторка» перевернулась и пошла ко дну. К счастью, все, кто находился в лодке, сумели добраться до берега своими силами — в инциденте никто не пострадал. Тем не менее, в деталях происшествия разбираются правоохранительные органы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, теплоход и лодку, опросили пассажиров обоих судов и изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных на борту экскурсионного кораблика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, возможно, виновник водного ДТП будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, что в конце марта судно на заводе «Пелла» в Ленобласти опрокинулся рыболовецкий траулер. В этом случае последствия оказались куда более трагичными: погибли мужчина и женщина, еще два человека оказались в больнице со сломанными ребрами. После случившегося возбудили уголовное дело.