Петербуржцы утром вторника утонут в 4-балльных пробках

Петербуржцы в некоторых районах Северной столицы проводят утро вторника в пробках. Загруженность на автомобильных дорогах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 14:00. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на проспекте Кантемировской улице, на Лесном проспекте, на набережной Черной речки, на Приморском проспекте, на Кушелевской дороге, на проспекте Энгельса, на Заречной улице, на Якорной улице, на Большеохтинском проспекте, на Заневском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Пискаревском проспекте, на Свердловской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 июня в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Прогнозируется, что столбик термометра поднимется до +23 градусов.