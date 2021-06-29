В Петербурге во вторник ожидаются дожди с грозами и +23 градуса

Сегодня в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, во вторник, 29 июня, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием периферии циклона, выходящего своим центром на запад

В дневное время столбики термометров покажут до +21…+23 градусов, в Ленобласти потеплеет до +25. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Ленобласти станет чуть прохладнее, ожидается преимущественно облачная погода, не обойдется без осадков. Непогода продолжит бушевать и 30 июня.