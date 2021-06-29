Гроза с градом и ураганный ветер ожидаются в Ленобласти 29 июня

Сегодня в Ленобласти станет чуть прохладнее, ожидается преимущественно облачная погода не обойдется без осадков.

Во вторник, 29 июня, в большинстве районов пройдут дожди, местами ливни, град, грозы. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбик термометра покажет +20…+25. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Непогода продолжит бушевать и 30 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вторник в Петербурге начнется с ливней и 22-градусной прохлады.