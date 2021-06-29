ДТП на проспекте Стачек: с открытым багажником стоит «Опель», а где-то рядом красуется маршрутка

ДТП на проспекте Стачек: с открытым багажником стоит &#171;Опель&#187;, а где-то рядом красуется маршрутка
ДТП произошло в Кировском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого начала образовываться автомобильная пробка. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе Северной столицы на перекрестке в сторону Петергофа произошла авария.

Все случилось на перекрестке Кронштадтской площади и проспекта Стачек на выезде с площади.

По словам очевидца происходящего, который опубликовал видеозапись с места происшествия, легковой автомобиль «Опель» остался без своей передней части.

При этом, второго участника ДТП заметить не удалось. Пользователь предположил, что его уже оттащили в сторону.

Однако в комментариях в группе пишут, что тот самый участник, которого не видно, водитель маршрутки. И он остановился в 200 метрах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столкнулись две маршрутки и две иномарки на Ивановской улице.

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