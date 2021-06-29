«Водоканал» проверяет ливневки, общественный транспорт наготове: Петербург ожидает сильных дождей во вторник

Утром вторника, 29 июня, петербургский комитет по транспорту отчитался, что готов к сильному ливню, который ожидается сегодня в городе.

По поручению ведомства «Горэлектротранс» и петербургская подземка мобилизовали свои силы для борьбы с возможной природной аномалией. Так, работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай, если вода начнет подтапливать станции. Кроме того, проработан алгоритм действий в различных нештатных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях непогоды.

«Горэлектротранс» также держит постоянную связь с комитетом по энергетике и «Водоканалом Санкт-Петербурга», поскольку глубокие лужи могут стать для троллейбусов и трамваев большой проблемой: из-за воды возможно нарушение подачи электроэнергии, что грозит поломками оборудования.

Перевозчики Северной столицы также направили «Водоканалу» перечень улиц, на которых особенно высок риск затопления. Оперативные бригады предприятия будут особенно пристально следить за состоянием дорог на этих участках. Также ситуацию на проезжей части будет отслеживать Региональный центр управления транспортом (РЦУТ). В случае возникновения сложностей, маршруты общественного транспорта будут оперативно меняться.

На данный момент, в городе на Неве дежурят 70 бригад, а сети и ключевые объекты водоотведения полностью подготовлены к сильным осадкам. Для этого работники ГУП заранее запускают дополнительные насосы на станциях аэрации и снижают уровень стоков в коллекторах, рассказывают в пресс-службе «Водоканала».

Автомобилистам в дождь советуют по возможности избегать низких участков дороги, например, под мостами или путепроводами, где вероятность подтоплений особенно велика. Ехать по затопленным территориям при этом настоятельно не рекомендуется — лучше включить «аварийку» и переждать особенно сильный ливень.

«Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20 — 30 минут после окончания дождя», — добавляют специалисты «Водоканала». А если вода долго не уходит в систему водоотведения, нужно сообщить об этом на горячую линию предприятия по телефону 305–09–09.

Напомним, что еще в 2019 году «Водоканал Санкт-Петербурга» признал наличие в городе проблем с канализационными системами, которые не справляются с дождями и провоцируют потопы в некоторых районах. Виной всему оказались «узкие места» в части водоотведения поверхностного стока с локальных территорий, которые «создавали существенные неудобства для петербуржцев». К постепенному ремонту проблемных участков приступили только в прошлом году, поэтому на сегодняшний день до многих из них специалисты пока не добрались.

Во вторник, 29 июня, согласно прогнозам синоптиков в Петербурге и Ленобласти в течение дня ожидаются ливневые дожди, которые могут оказаться интенсивнее расчетных значений. По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, непогода будет сопровождаться северо-западным ветром, дующим со скоростью 5-10 метров в секунду.

Стоит добавить, что днем ранее настоящий тропический ливень захватил Москву. Потоки воды затопили несколько станций метро, столичный транспорт практически встал, сильный ветер ронял не только деревья, но и строительный кран, а несколько молний попали в городские объекты: трансформаторную будку в Щелково и башню телецентра «Останкино».