74-летний пенсионер не смог выбраться из загоревшейся квартиры на Лужской улице

В пожаре на Лужской улице погиб человек. Фото: Baltphoto

В пожаре на Лужской улице погиб человек. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Калининском районе после пожара был обнаружен труп 74-летнего пенсионера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июня в 23:13 в отдел полиции сообщили, что по Лужской улице дома 14 найдено тело мужчины после пожара.

На место случившегося оперативно выехали правоохранительные органы. Сотрудники полиции узнали, что в 22:43 того же дня появилась информация о пожаре в трехкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки.

Возгорание случилось в комнате на площади три квадратных метра. Когда пожар был локализован, то обнаружили тело 74-летнего петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Гатчинском районе после пожара был найден обгоревший труп 62-летнего мужчины.