Пожар в Гатчине сгубил 62-летнего мужчину

В Ленинградской области в Гатчинском районе после пожара был найден обгоревший труп.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июня в 14:16 в отделе полиции раздался звонок. Женщина сообщила, что по в городе Гатчина по улице Солодухина горит деревянный дом.
Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, то установили, что один из пострадавших в пожаре был отправлен в больницу. Мужчине 43 года. В медучреждении ему поставили диагноз алкогольное опьянение.
Другой же мужчина погиб. Полиция обнаружила один обгоревший труп.
По неподтвержденным данным, это тело 62-летнего мужчины, который жил в сгоревшем доме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время квартирного пожара в Приморском районе погибли два человека.