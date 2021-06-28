Пожар в Гатчине сгубил 62-летнего мужчину

В Гатчине в деревянном доме случился пожар. Фото: Pixabay

В Гатчине в деревянном доме случился пожар. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе после пожара был найден обгоревший труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июня в 14:16 в отделе полиции раздался звонок. Женщина сообщила, что по в городе Гатчина по улице Солодухина горит деревянный дом.

Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, то установили, что один из пострадавших в пожаре был отправлен в больницу. Мужчине 43 года. В медучреждении ему поставили диагноз алкогольное опьянение.

Другой же мужчина погиб. Полиция обнаружила один обгоревший труп.

По неподтвержденным данным, это тело 62-летнего мужчины, который жил в сгоревшем доме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время квартирного пожара в Приморском районе погибли два человека.