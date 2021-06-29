Евро-2020 подходит к четвертьфиналу: неожиданности турнира и грядущие матчи

Меньше двух недель осталось до раскрытия главной спортивной интриги года — кто станет чемпионом Европы по футболу. Почти все пары 1/4 финала определены. Некоторые участники грядущих матчей удивили футбольных болельщиков.

Евро-2020 уже успел поставить рекорд. Он стал самым результативным в истории чемпионатов Европы. Мяч, забитый хорватом Миславом Оршичем в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала, стал 109-м на турнире. Так чемпионат превзошел результат Евро-2016, на котором забили 108 мячей.

Отметим, что чемпионат Европы во второй раз проходит с участием 24 команд. До окончания турнира осталось две игры 1/8 финала, а также четыре четвертьфинальной встречи, два полуфинала и финал.

Известно, что главная встреча Евро-2020 пройдет 11 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Впрочем, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас призывает УЕФА пересмотреть решение о месте проведения финала в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

Кто сыграет в четвертьфинале?

К настоящему моменту определились почти все пары ¼ финала. Так, в Петербурге 2 июля сыграют Швейцария и Испания. В этот же день Бельгия и Италия встретятся на стадионе в Мюнхене.

3 июля в Баку будут играть Чехия и Дания. Участники второго матча определятся сегодня по результатам матчей Англия-Германия и Швеция-Украина.

Полуфинальные встречи запланированы на 6 и 7 июля.

Неожиданности Евро-2020

Результаты 1/8 финала удивили многих болельщиков. Фавориты матчей показали неожиданные результаты. Так, Чехия обыграла Нидерланды со счетом 0:2. Австрия, хоть и проиграла Италии, но заставила четырехкратного чемпиона мира попотеть.

Бельгия, забив гол в первом тайме, отправила домой Португалию. В нервном напряжении болельщики следили за ходом встречи хорватов и испанцев – последние отличились автоголом почти с середины поля и завершили игру в основное время со счетом 3:3. До серии пенальти не довели, в овертаймы испанцы все-таки забили сопернику два мяча.

Встреча Швейцарии и Франции началась с неожиданного гола первых. Французы ответили тремя точными выстрелами. Казалось, исход матча определен и французские болельщики могут расслабиться, но швейцарцы смогли забить еще два мяча. Овертайм привел к серии пенальти. Так французы вылетели с турнира.

Что с Россией?

Сборная России по футболу не смогла дойти до плей-офф. В последней встрече группового этапа команде было достаточно сыграть вничью со сборной Дании, чтобы оставить себе шанс на 1/8 финала, но сборная потерпела разгромное поражение. Встреча закончилась со счетом 4/1.

На групповом этапе российская сборная также проиграла в первом матче Бельгии со счетом 3:0, но смогла со счетом 0:1 выиграть у Финляндии.

Главный тренер команды Станислав Черчесов останется на своем посту. Об этом еще до вылета сборной с Евро-2020 сообщал глава РФС Александр Дюков. Контракт с Черчесовым рассчитан на следующий отборочный цикл. Это означает, что под руководством спортивного специалиста сборная будет участвовать в отборочном турнире на чемпионат мира 2022-го года.

Комментируя поражение, Черчесов пообещал создать «боеспособную команду».

Футболист Артем Дзюба извинился перед болельщиками и даже разрешил фанатам «материть» игроков.

В Кремле комментировать результаты сборной не стали.

«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — коротко отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Евро-2020 могли поставить на паузу

Отметим, что не успел начаться чемпионат Европы, как на футбольном поле произошел настоящий кошмар — один из ведущих игроков сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Футболист рухнул на поле.

Несколько минут врачи проводили реанимацию с дефибриллятором и непрямым массажем сердца.

Картина была жуткой – игроки сборной Дании обступили футболиста, одни не смогли сдержать слез, другие успокаивали жену Эриксена, которая выбежала на поле.

В сознание игрока привели только через 15 минут. Его отправили в госпиталь. Встреча проходила в Копенгагене, за всем наблюдали 25 тыс. болельщиков, преимущественно датских.

Вскоре пришло сообщение из больницы – состояние игрока стабилизировали. Матч решили доигрывать. Это решение было важно и для сборных России и Бельгии, инцидент ставил проведение матча под вопрос.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что число финнов, заболевших COVID-19 на Евро-2020, выросло до 300.