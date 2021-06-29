Вакцинация беременных от коронавируса: кому можно и нельзя делать прививку

Вакцинация беременных от коронавируса: кому можно и нельзя делать прививку
Беременным разрешили вакцинироваться. Фото: pixabay.com

Эксперты сняли противопоказания на вакцинацию беременных. Будущие мамы могут прививаться препаратом «Спутником V». Впрочем, спешить записаться на вакцинацию всем не стоит. Ряд противопоказаний по-прежнему остается.

О возможности вакцинации от коронавируса беременным ранее сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, эксперты сняли противопоказание на вакцинацию «Спутником V».

«Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщил министр на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Он уточнил, что такое решение приняли, получив положительные результаты доклинических исследований безопасности вакцины. Кроме того, были накоплены данные по ффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде,

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщала, что ни одна из существующих вакцин не влияет на развитие плода. Пока специалисты также проводят исследования, чтобы выяснить, как COVID-19 у матери может сказаться на здоровье будущего ребенка.

Кому стоит привиться?

Была опубликована и обновленная инструкция к препарату «Спутник V». В документе отмечается, что делать прививку от коронавируса беременным стоит только в том случае, если польза матери превышает потенциальный риск для плода. Подчеркивается, что во время исследования репродуктивной токсичности на животных не было установлено отрицательного влияния на плод.

А вот на женщинах, кормящих грудью, исследования не проводили. В инструкции сообщается, что риск для новорожденных или младенцев исключить невозможно. Именно поэтому кормящим женщинам вакцинация противопоказана.

Ранее руководитель отделения оперативной гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России Лейла Адамян сообщала, что наблюдения за 100 тыс. женщин, которые сделали прививку, не зная о беременности, показали, что ни одна из прививок не оказала отрицательного воздействия.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России за сутки коронавирус подхватили 20 616 человек.

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