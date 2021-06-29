В России за сутки коронавирус подхватили 20 616 человек

В России за минувшие сутки выявили 20 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно во вторник, 29 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, 12,2% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 652 человека. Полностью выздоровели за сутки 14 697 человек.

За весь период пандемии в России заболел 5 493 557 человек, зафиксировано более 134 545 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 23% населения страны.