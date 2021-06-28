В России вакцинировались от COVID 23 млн человек

В России вакцинировали 23% человек. Фото: pixabay.com

В России вакцинировали 23% человек. Фото: pixabay.com

В России прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 23% населения страны. Об этом сообщается Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Таким образом количество вакцинированных от COVID-19 в России достигло 23 миллионов человек.

Специалисты напоминают, что для вакцинации есть противопоказания. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что главное из них — сильная аллергия после первой прививки.

Ожидается, что скоро в России начнут прививать и иностранцев. Они смогут вакцинироваться платно. Подготовить доклад о ходе организации такой услуги поручил президент Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привившимся от COVID россиянам предложили увеличить пенсию.