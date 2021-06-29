Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пушкине

Прокуратура Пушкинского района Петербурга заинтересовалась ДТП, которое произошло накануне в Пушкине.

Утром 29 июня грузовик и маршрутка столкнулись на Автомобильной улице, 9. В результате в окно вылетела пассажирка маршрутки, женщина погибла, сообщили в ведомстве. Кроме того, четыре человека пострадали, а водитель сломал ноги. По предварительной информации, фура не уступила место маршрутке.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».