Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма.

Об этом сообщает ТАСС. Эффективность «Спутника V» снижается в 2,6 раза против Дельта-штамма COVID-19. Об этом заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

В отношении других вакцин снижение составляет в 3-5 раз.

«С оптимизмом смотрим на ту эффективность» — отметил Логунов.

Так падение есть, но оно не значительно.

Эффективность российской вакцины к Дельта-штамму 90%.