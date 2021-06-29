Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма.
Об этом сообщает ТАСС. Эффективность «Спутника V» снижается в 2,6 раза против Дельта-штамма COVID-19. Об этом заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
В отношении других вакцин снижение составляет в 3-5 раз.
«С оптимизмом смотрим на ту эффективность» — отметил Логунов.
Так падение есть, но оно не значительно.
Эффективность российской вакцины к Дельта-штамму 90%.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, когда получится установить контроль над пандемией. Врач-инфекционист заявил, что установить контроль над пандемией коронавируса смогут не раньше, чем в середине осени. Начать контролировать эпидемию коронавируса в Российской Федерации, по хорошим прогнозам, смогут лишь к середине осени.