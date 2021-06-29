Инфекционист объяснил, когда получится установить контроль над пандемией

Инфекционист объяснил, когда получится установить контроль над пандемией
Пандемию коронавируса смогут контролировать к осени. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врач-инфекционист заявил, что установить контроль над пандемией коронавируса смогут не раньше, чем в середине осени.

Начать контролировать эпидемию коронавируса в Российской Федерации, по хорошим прогнозам, смогут лишь к середине осени. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не взирая на улучшение ситуации с вакцинацией в стране, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, поэтому сроки придется сдвигать.

«По моим оптимистическим прогнозам, я надеюсь, что у нас к середине осени контроль над эпидемией будет», — отметил Тимаков.

По мнению специалиста, прививать граждан в «добровольно-принудительном» порядке, необходимо было еще весной. Однако тогда не такого высокого роста заболеваемости. В связи с этим, по словам Тимакова, до людей было не достучаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговых центрах Петербурга открыли предварительную запись на вакцинацию.

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