В центре Петербурга не смогли разъехаться три легковушки

В центре Петербурга не смогли разъехаться три легковушки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 29 июня, на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Жуковского в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В Сети появилось фото с места происшествия. Причины аварии неизвестны.

«Троица столкнулась на перекрёстке Лиговского пр. и ул. Жуковского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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