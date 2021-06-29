Петербуржцу, приставившего нож к горлу ребёнка, продлили арест на полгода

Петербуржцу, приставившего нож к горлу ребёнка, продлили арест на полгода
Суд назначил открытое судебное заседание в особом порядке на 13 июля в 12.30. Фото: Pixabay

Суд Северной столицы вынес постановление о продлении ареста Дениса Бельтюкова сроком по 22 декабря.

Бельтюкова обвиняют в том, что в прошлом году пьяный удерживал детей в квартире. Так он хотел причинить страдания своей жене, которую ревновал. Мужчина закрыл квартиру на ключ, раскурочил топором мебель на глаза у детей. Бельтюков также лишил их еды и воды. Одному ребёнку он приставил к горлу нож.

Бельтюков, его защитник, а также законный представитель детей против продления меры возражали. Суд назначил открытое судебное заседание в особом порядке на 13 июля в 12.30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пушкине. Прокуратура Пушкинского района Петербурга заинтересовалась ДТП, которое произошло накануне в Пушкине. Утром 29 июня грузовик и маршрутка столкнулись на Автомобильной улице, 9.

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