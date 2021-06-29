В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Погибли три человека

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Погибли три человека
Пострадали шесть человек. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 29 июня на трассе М-7 в Лыскове Нижегородской области произошло серьезное ДТП.

Столкнулись Kia Rio, Renault Logan, КамАЗ и ВАЗ-2131, последняя машина загорелась. В результате происшествия погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария произошла около 06:50. В причинах ДТП разбиваются сотрудники ГИБДД. Прокуратура проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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