СК возбудил дело после массового заражения COVID-19 в лагере в Туве

СК РФ возбудил уголовное дело из-за массового заражения детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве.

«По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Байлак», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — сообщили в ведомстве.

В детском лагере «Байлак» Тандинского района Тувы проводится проверка после вспышки коронавируса.

В лагере находятся 174 ребенка и 33 работника. Ковидом заболели 66 детей и восемь взрослых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки от коронавируса привились 10 920 петербуржцев. Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 822 тыс. человек.