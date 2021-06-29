На озере Ройка спасли рыбаков на сломанной лодке

На озере Ройка спасли рыбаков на сломанной лодке
Операция по спасению рыбаков прошла успешно. Фото: Pixabay

Военнослужащие ЗВО спасли троих рыбаков в Ленинградской области. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел во вторник, 29 июня. Помощь понадобилась местным жителям, устроившим рыбалку в акватории озера Ройка в поселке Керро.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, рыбаки потерпели бедствие на лодке без приспособлений для гребли.

Военнослужащие водолазного подразделения направились к месту ЧП и доставили лодку с людьми на берег. Спасенные рыбаки от госпитализации и медосмотра отказались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе рыбаков спасли с отколовшейся льдины. спасатели прибыли к рыбакам на спецкатере.

зво ленобласть рыбаки


 

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