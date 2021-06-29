В Ленобласти мужчина, поработавших на государство, согласился платить алименты дочери

Он уже нашел работу и стал рассчитываться с долгом.

Житель Лужского района наконец начал выплачивать алименты на воспитание дочери. Он изменился после того, как ему были назначены общественные работы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Ленинградской области.

Известно, что на протяжении некоторого времени мужчина не платил алименты. Он также числился безработным, но не спешил вставать на учет в центре занятости. После того, как ему назначили 50 часов обязательных работ, он поменял свое отношение к долгу. Мужчина все-таки нашел работу и уже начал рассчитываться с ребенком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность.