Warner показала трейлер полнометражного приквела «Клана Сопрано»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма культового сериала «Клан Сопрано».

Тиззер фильма опубликован в свободном доступе на YouTube. Фильм назвали «Множественные святые Ньюарка». В этом кино расскажут о становлении молодого Тони Сопрано в гангстерском мире города. Главного героя сыграет Майкл Гандольфини — сын исполнителя роли Тони Сопрано в сериале Джеймса Гандольфини.

Трейлер уже посмотрели более 10 тысяч человек. Он собрал 5 тысяч лайков и 66 дизлайков. Трейлер прокомменитровали 750 раз.

Снял фильм Алан Тейлор. Премьера фильма в России состоится 23 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пройдут съемки фильма, которые ограничат движение транспорта на несколько дней. По информация Комитета по транспорту, с 16:00 2 июля до 23:00 3 июля в связи со съемкой художественного фильма «Дышите свободно» придется ограничить движение транспортных средств.