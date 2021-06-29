В Петербурге съемки художественного фильма ограничат движение в июле

В Петербурге съемки художественного фильма ограничат движение в июле
Съемки фильма ограничат движение в Петербурге. Фото: pixabay

В Петербурге пройдут съемки фильма, которые ограничат движение транспорта на несколько дней.

По информация Комитета по транспорту, с 16:00 2 июля до 23:00 3 июля в связи со съемкой художественного фильма «Дышите свободно» придется ограничить движение транспортных средств.

Так, в течение двух дней запретят транспорту останавливаться по Бугскому переулку, по 2-3-й линии Васильевского острова, от дома 7 до дома 11 и 4-5-й линии В.О. от Академического переулка до Бугского переулка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Государственная административно-техническая инспекция предупредила об ограничении движения до осени следующего года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе.

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В Петербурге съемки художественного фильма ограничат движение в июле
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