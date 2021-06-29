Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон.

Об этом сообщает ТАСС. Актеры Девид Теннант и Майкл Шин вновь сыграют демона Кроули и ангела Азирафаэлю.

Второй сезон из шести серий, выйдет на платформе Amazon. Режиссером будет Дуглас Маккиннон.

Во втором сезоне главным героям откроют новую тайну.

Съемки нового сезона стартуют в этом году в Шотландии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма культового сериала «Клан Сопрано». Тиззер фильма опубликован в свободном доступе на YouTube. Фильм назвали «Множественные святые Ньюарка». В этом кино расскажут о становлении молодого Тони Сопрано в гангстерском мире города. Главного героя сыграет Майкл Гандольфини — сын исполнителя роли Тони Сопрано в сериале Джеймса Гандольфини.