Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

Сериал &#171;Благие знамения&#187; продлили на второй сезон
Режиссером будет  Дуглас Маккиннон. Фото: скрин сериала "Благие намерения"

Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон.

Об этом сообщает ТАСС. Актеры Девид Теннант и Майкл Шин вновь сыграют демона Кроули и ангела Азирафаэлю.

Второй сезон из шести серий, выйдет на платформе Amazon. Режиссером будет Дуглас Маккиннон.

Во втором сезоне главным героям откроют новую тайну.

Съемки нового сезона стартуют в этом году в Шотландии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма культового сериала «Клан Сопрано». Тиззер фильма опубликован в свободном доступе на YouTube. Фильм назвали «Множественные святые Ньюарка». В этом кино расскажут о становлении молодого Тони Сопрано в гангстерском мире города. Главного героя сыграет Майкл Гандольфини — сын исполнителя роли Тони Сопрано в сериале Джеймса Гандольфини.

Азирафаэль благие намерения второй сезон Кроули сериал


 

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