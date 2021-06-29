В Мурино загорелась квартира в многоэтажке

В Мурино загорелась квартира в многоэтажке
В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: паблик "Типичное Девяткино / Мурино"

Пока непонятно, что стало причиной возгорания и каковы его причины.

В Мурино сегодня вечером, 29 июня, произошел пожар в многоэтажке. Об этом пишет 47news, ссылаясь на экстренные службы. Все случилось в 24-этажном доме на Охтинской аллее. Там по непонятной причине загорелась квартира на четвертом этаже – дым поднялся на пять этажей вверх. На место приехали восемь спасателей и две единицы техники. На данный момент возгорание ликвидировано – в результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП не согласился на мировое соглашение по срокам реставрации «Невской мануфактуры». Организации предстоит провести противоаварийные работы, чтобы сохранить объект культурного наследия и предотвратить возможное повторение трагедии.

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