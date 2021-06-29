КГИОП не согласился на мировое соглашение по срокам реставрации «Невской мануфактуры»

КГИОП не согласился на мировое соглашение по срокам реставрации &#171;Невской мануфактуры&#187;
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Во вторник, 29 июня, на заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области представители АО «Невская мануфактуры» и КГИОП не смогли договориться о сроках реставрации сгоревшего здания старой фабрики.

Истец (КГИОП) и ответчик («Невская мануфактура») сошлись на необходимости восстановления памятника, однако не пришли к согласию в вопросах сроков его реставрации и выплаты неустоек. Представители предприятия надеялись заключить мировое соглашение с комитетом, но истец предложение отклонил. В связи с этим заседание пришлось перенести на завтра, 30 июня.

Напомним, что сейчас в Петербурге разыскивается подрядчик, который займется реставрационными работами на сгоревшей «Невской мануфактуре». Организации предстоит провести противоаварийные работы, чтобы сохранить объект культурного наследия и предотвратить возможное повторение трагедии. В частности, специалистам придется обследовать здание, зафиксировать повреждения, установить временные защитные сооружения и законсервировать постройку, прежде чем приступать к восстановлению.

Сроки, выдвинутые КГИОП, довольно жесткие: за два месяца необходимо обследовать объект, и максимум за полгода — консервировать. Правда, сумму, которую готовы выделить на работы, пока так и не определили.

Напомним, что историческое здание мануфактуры на Октябрьской набережной вспыхнуло утром 12 апреля. Огонь стремительно распространялся, и площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь четыре дня спустя, ценой жизни одного пожарного и тяжелых ранений еще двоих.

После того, как с огнем справились, в отношении руководства «Невской мануфактуры» завели несколько уголовных дел. По предварительной версии, косвенной причиной возгорания могло стать несоблюдением гендиректором предприятия и его заместителем требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС в течение нескольких лет выявляли нарушения, проводя плановую инспекцию. Увы, глава мануфактуры игнорировал необходимость устранения недочетов.

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