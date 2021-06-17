В Петербурге ищут компанию, которая законсервирует «Невскую мануфактуру»

О сумме готовы договориться в ходе коммерческих предложений.

АО «Невская мануфактура» разыскивает подрядчика, который обследует, сохранит и законсервирует сгоревший объект. Информация об этом появилась на сайте компании.

Напоминаем, что пожар произошел 12 апреля 2021 года. Его тушили 350 пожарных, которые за несколько дней ликвидации возгорания сбросили на объект 240 тонн воды. Власти настаивают на необходимости сохранения памятника, поэтому «Невская мануфактуру» важно привести в порядок в ближайшее время.

Об итоговой стоимости работ готовы говорить в ходе коммерческих предложений. Ожидается, что специалисты обследуют фундамент, стены, сохранившиеся перекрытия, состояние чугунных лестниц в здании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наградили спасателей, участвовавших в ликвидации пожара на Невской мануфактуре.