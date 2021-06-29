Гинцбург заявил, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса

Эксперт подчеркнул, что спасти от болезни может вакцинация.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 90% заболевших коронавирусом россиян заражены индийским штаммов. Об этом сегодня, 29 июня, пишет РИА Новости.

Эксперт убежден, что остановить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации. Он отметил, что «Спутник V» эффективна против коронавируса и его мутаций, так что нужно, чтобы люди как можно быстрее прививались. Гинцбург также предполагает, что летальность может вырасти до 5-10%.

«И в определенном проценте случаев, которые, по всей видимости, будут постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания»,

— сказал Гинцбург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени.