Ученые определили новый фактор риска ранней смерти

Ученые определили новый фактор риска ранней смерти
Лосось содержит омега-3 жирные кислоты. Фото: pixabay.com

К восьми уже известным факторам риска преждевременной смерти могут добавить еще один. Американские ученые хотят дополнить список низким уровнем омега-3 жирных кислот.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Американского общества питания American Journal of Clinical Nutrition.

К выводу они пришли, основываясь на результатах очередного этапа долгосрочного Фрамингемского исследования сердца. Это исследование было начато еще в 1948-и году. С его помощью ученые из Научно-исследовательского института жирных кислот в Южной Дакоте и Школы медицины и эпидемиологии Бостонского университета предположили, что на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний влияет уровень омега-3 жирных кислот.

Уточняется, что, в первую очередь, речь идет о эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислоте. Такие кислоты содержатся в рыбе, например, в лососе, водорослевом масле.

Ранее сообщалось, что чешские ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта на работу мозга эпилептиков.

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