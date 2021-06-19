Чешские ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта на работу мозга эпилептиков

Чешские ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта на работу мозга эпилептиков
Ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта. Фото: unsplash

Отмечается, что максимальное влияние оказывают музыкальные произведения Вольфганга Моцарта.

Ученые из Чехии смогли доказать, что классические музыкальные произведения могут оказать реальное влияние на мозг пациентов с эпилепсией. На испытании давали слушать «Сонату для двух фортепиано» Моцарта и 94-ю симфонию Гайдна.

Так, первая композиция понизила эпилептиформную активность на 32%. При этом, вторая повысило ее на 45%

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейской академии неврологии пишет, что классическая музыка может оказать положительное влияние в лечении подобного рода пациентов.

Планируется, что доктора смогут подбирать для каждого носителя эпилепсии уже существующие музыкальные композиции. Они-то и станут понижать вероятность появления припадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, сколько весит хромосома человека.

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