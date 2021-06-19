Чешские ученые доказали положительное влияние музыки Моцарта на работу мозга эпилептиков

Отмечается, что максимальное влияние оказывают музыкальные произведения Вольфганга Моцарта.

Ученые из Чехии смогли доказать, что классические музыкальные произведения могут оказать реальное влияние на мозг пациентов с эпилепсией. На испытании давали слушать «Сонату для двух фортепиано» Моцарта и 94-ю симфонию Гайдна.

Так, первая композиция понизила эпилептиформную активность на 32%. При этом, вторая повысило ее на 45%

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейской академии неврологии пишет, что классическая музыка может оказать положительное влияние в лечении подобного рода пациентов.

Планируется, что доктора смогут подбирать для каждого носителя эпилепсии уже существующие музыкальные композиции. Они-то и станут понижать вероятность появления припадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, сколько весит хромосома человека.