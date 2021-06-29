В многострадальном Доме Чубакова рухнул потолок

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства происшествия.

В Василеостровском районе сегодня вечером, 29 июня, произошло обрушение потолка в одном из исторических зданий. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 11-й линии В.О. в Доходном доме В.Г. Чубакова. Там на первом этаже по непонятной причине обвалился потолок. Не уточняется, есть ли пострадавшие. На снимках, выложенных в сети, видно, что на место инцидента приехали полицейские.

«Когда полностью дом упадет, вот тогда может и обратят на него внимание!»,

— пишет одна из возмущенных горожанок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обрушение не исключено: депутаты просят Беглова защитить дом Чубакова.