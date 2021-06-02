Обрушение не исключено: депутаты просят Беглова защитить дом Чубакова

Петербургские депутаты согласились направить запрос губернатору Александру Беглову о судьбе дома Чубакова на Васильевском острове. После того, как на соседнем участке началось строительство, объект культурного наследия пошел трещинами. Градозащитники уверены, что дальнейшие работы приведут к обрушению.

Автором запроса стал депутат Алексей Ковалев. К слову, документ в ЗакСе он не представлял – на заседании в среду, 2 июня, его не было. Тем не менее, парламентарии решили все же адресовать запрос Ковалева губернатору Петербурга.

Как писала Gazeta.SPb, первые трещины на фасаде дома Чубакова сотрудники КГИОП зафиксировали еще в октябре 2020-го года. Жители Васильевского острова связывали их появление со стройкой по соседству – на 11-й линии В.О., 56 начали возводить семиэтажный дом.

Еще одну проверку провели месяц спустя. Тогда нашли новые трещины. В марте уже этого года КГИОП обязал ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й» приостановить работы до выяснения обстоятельств.

Как отмечается в депутатском запросе, при строительстве застройщик изменил проектные решения по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия. Парламентарий считает, что застройщик не обеспечил должный уровень защиты дома Чубакова.

При этом депутат Ковалев получил ответ от профильного вице-губернатора Николая Линченко, согласно которому дом пошел трещинами якобы из-за двух коммунальных аварий.

«Жители дома хорошо помнят события, связанные с указанными авариями. Аварии носили локальный характер и не могли привести к подтоплению здания», — говорится в депутатском запросе.

Кроме того, отмечает Ковалев, застройщик в апреле этого года предоставил экспертам раздел с мероприятиями, которые должны обеспечить сохранность объекта культурного наследия. При этом специалисты считают, что таких мер будет недостаточно.

«Предполагаемые меры недостаточны и не исключают самопроизвольного обрушения дома в ходе строительных работ на соседнем участке», — считает депутат.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что градозащитники вступились за дом Чубакова.