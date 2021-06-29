Буланова, Тютрюмов и Шугалей попытаются провести партию «Родина» в ЗакС Петербурга

В Петербурге прошла выборная конференция партии «Родина», которая намерена баллотироваться в Законодательное собрание. Почти все кандидаты конференцию проигнорировали, заинтересовала она только журналистов РИА ФАН и холдинга «Патриот», чей попечительский совет возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналистов встретил глава петербургского отделения Андрей Петров. «Родину» он назвал самой демократической партией из «всех возможных».

Кандидатов на конференции обсуждать не стали, за них проголосовали единогласно. Прийти из самых кандидатов на собрание решили только спортсменка Нина Абросимова и композитор Андрей Иванов и еще несколько партийцев.

При этом в СМИ в качестве кандидатов упоминались ресторатор Владимир Спирин, который будет выдвинут в 10-м округе в Курортном и Кронштадтском районах, и певица Татьяна Буланова, которая намерена баллотироваться в 7-м округе в Калининском районе.

В партийном списке есть еще несколько довольно известных кандидатов. Их появление в нем связывают с работой специалистов по выборам, работающих на Евгения Пригожина, пишет «Фонтанка».

Так, под вторым номером в партийном списке обозначен политтехнолог Максим Шугалей. Именно он два года назад побывал в плену в Ливии. По его словам, в Африке он занимался независимыми социологическими исследованиями. Появлялась информация о том, что якобы по заданию Пригожина он с коллегами участвовал в подготовке к президентским выборам в Ливии. Из плена его освободили только в конце прошлого года. В освобождении, к слову, активно участвовал и сам бизнесмен. Он публично обещал оказать вернувшимся материальную помощь.

Отметим, что Шугалей получил мандат депутата в Коми – он был избран без личного участия. От статуса республиканского депутата он отказался. В Петербурге его решили выдвигать в 5-м округе в Выборгском районе.

С именем Евгения Пригожина связывают также бизнесмена Александра Колоса, который будет выдвинут в 13-м округе в Приморском районе.

Еще два кандидата – актеры Александр Тютрюмов, который снимался в «Убойной силе», и Сергей Мурзин, известный российскому зрителю по своим ролям бандитов.

Для того, чтобы кандидаты «Родины» смогли оказаться в избирательном бюллетене, партии предстоит собрать порядка 20 тысяч подписей и по пять тысяч подписей за регистрацию кандидата в одномандатных округах.

Лидер партии Андрей Петров эту задачу неисполнимой не считает. Он напомним, что нужное количество подписей «Родина» собрала в 2016-м году.

Петербуржцы 19 сентября будут выбирать 50 депутатов ЗакСа. В этот же день пройдут выборы в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Виктория Дайнеко вместо Славы КПСС возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму.