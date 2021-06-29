В Центральном районе таксист, надышавшийся «шариками», бросался на прохожих

В Центральном районе таксист, надышавшийся «шариками», бросался на прохожих
Опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим. Фото: Pixabay

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

В Центральном районе 29 июня заметили буйного водителя такси. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось в Москательном переулке около дома номер четыре. По предварительным данным, мужчина надышался «веселящим газом», после чего начал приставать к прихожим. Он вел себя довольно агрессивно. На место вызвали наряд дорожно-патрульной службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге запретили продавать «веселящий газ» детям.

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