В Центральном районе таксист, надышавшийся «шариками», бросался на прохожих

Опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим. Фото: Pixabay

Опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим. Фото: Pixabay

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

В Центральном районе 29 июня заметили буйного водителя такси. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось в Москательном переулке около дома номер четыре. По предварительным данным, мужчина надышался «веселящим газом», после чего начал приставать к прихожим. Он вел себя довольно агрессивно. На место вызвали наряд дорожно-патрульной службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге запретили продавать «веселящий газ» детям.