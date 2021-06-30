Бывший игрок «Зенита» Халк попал в аварию

Нападающий бразильского клуба «Атлетику Минейру» Халк попал в ДТП.

Дорожный инцидент произошел в регионе Белу-Оризонти, сообщает Globo Esporte.

По предварительной информации, автомобиль 34-летнего футболиста столкнулся с мотоциклом. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год он был игроком петербургского «Зенита». В составе петербургского клуба стал чемпионом России (2014/15), завоевал Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».