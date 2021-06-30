Восемь человек пострадали в ДТП с опрокинутой Газелью в Волгоградской области

Восемь человек пострадали в ДТП с опрокинутой Газелью в Волгоградской области
Восемь человек пострадали. Фото: Pixabay

В Городищенском районе Волгоградской области опрокинулась «Газель».

В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.

«В салоне было 11 человек. Предварительно, восемь человек получили травмы», — сообщили в МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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