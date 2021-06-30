Путин в прямом эфире ответит на самые актуальные вопросы россиян

Сегодня в среду, 30 июня, президент России Владимир Путин проведете прямую линию с гражданами страны.

Общение главы государства с населением начнется в полдень – в 12:00 по московскому времени. В течение нескольких часов Путин будет отвечать на вопросы россиян в свободном режиме через мобильное приложение «Москва — Путину».

В этом году упор сделают на онлайн-формат. Для российского лидера это уже 19-й по счету прямой эфир с россиянами.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году к президенту поступило уже более полумиллиона обращений от граждан. Одна из главных тем – пандемия коронавируса. Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства.