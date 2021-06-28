Кремль готовится к «Прямой линии»: о чем уже спрашивали Путина

Кремль готовится к «Прямой линии»: о чем уже спрашивали Путина
Прямая линия. Фото: скриншот

Кремль готовится провести 30 июня 18-ю «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В течение нескольких часов глава государства будет отвечать на вопросы граждан. Впервые общение в таком формате с лидером страны состоялось в 2001-м году. Вспоминаем, с чего все начиналось.

В этом году «Прямая линия» пройдет без аудитории, в студии. С президентом проработает «весь массив вопросов» ведущий. Для общения с Путиным россиянам потребуется только смартфон.

Известно, что в этом году к президенту поступило уже более полумиллиона обращений от граждан. Одна из главных тем – пандемия коронавируса. Россиян волнует, какую вакцину им выбрать и где получить бесплатные лекарства.

Прямая линия. Фото: скриншот

Отметим, что с 2001-го года «Прямая линия» проходила каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020 годов. В передачах Владимир Путин участвовал и как председатель правительства.

Обычно вопросы ему задавали не только по прямым включениям, но и лично, — гости приглашались прямо студию. Вопросы посылали через Интернет или по SMS, с 2014-го года появилась возможность записать видеообращение, а с 2016-го года – спросить что-то через официальную группу в соцсети «ВКонтакте». В 2017-м году к списку добавили и соцсеть «Одноклассники». За все годы Владимир Путин успел ответить более, чем на тысячу вопросов.

Во время первой прямой линии, в 2001-м году, россиян волновала задержка зарплата, разрушающиеся заводы, террористы, развитие сельского хозяйства, есть ли у президента двойник.

«Прямая линия». Фото: kremlin.ru

«Прямая линия» в 2019-м году стала 17-й. Это была последняя линия перед пандемией коронавируса. На вопросы жителей страны глава государства в последний раз отвечал более четырех часов. В прямой эфир выходили также губернаторы и министры.

В 2019-м году немалая часть вопросов касалась благосостояния людей. Так, один пожарный пожаловался на зарплату в 10 тысяч рублей, а россиянка в декрете – на пособие в 50 рублей. Кто-то даже задал почти риторический вопрос «Когда жизнь наладится?». Президент, к слову, на это напомнил, что страна столкнулась с «несколькими шоками», в том числе с падающими ценами на нефть.

Напомним, что в 2020-м году «Прямую линию» было решено отменить из-за пандемии коронавируса. Задать свои вопросы жители страны президенту могли в рамках большой пресс-конференции, формат которой был специально изменен.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Владимир Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком.

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