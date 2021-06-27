Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком

Путин поручил продлить до 1 июля следующего года другую льготную ипотеку - на покупку жилья на первичном рынке. Фото: сайт Кремля

Путин поручил продлить до 1 июля следующего года другую льготную ипотеку - на покупку жилья на первичном рынке. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин поручил расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, который был рожден после 1 января 2018 года. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.

Возможность получения льготной ипотеки семьями, в которых после 1 января 2018-го родился первый или последующий ребенок, должна быть продлена до 31 декабря 2023 года. Ипотечные кредиты по ставке 6% годовых на весь срок кредита предоставляются на покупку нового жилья или рефинансирование ранее выданной ипотеки.

Кроме того, президент поручил продлить до 1 июля следующего года другую льготную ипотеку — на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней не должна превышать 7%, а максимальный размер кредита — не более 3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минстрое рассказали о ценах на жилье из-за продления льготной ипотеки.