В Минстрое рассказали о ценах на жилье из-за продления льготной ипотеки

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файззулин отмечает, что прошлый рост цен был обоснован льготными программами и последствиями COVID-19. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файззулин отмечает, что прошлый рост цен был обоснован льготными программами и последствиями COVID-19. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к новому росту цен на жилье.

Об этом на ПМЭФ рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщает ТАСС. Он считает, что тенденции развития рынка жилья в этом году показывают, что Россия идёт к балансу предложения и спроса.

Файзуллин отмечает, что прошлый рост цен был обоснован льготными программами и последствиями COVID-19. Он сообщил, что из-за распространения коронавирусной инфекции возросла цена ресурсов при стройке, стало меньше мигрантов, а также приостановились некоторые стройки по России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается резкое падение цен на жилье. В Северной столице спрос на рынке недвижимости может упасть на треть. Через месяц в городе закончится программа льготной ипотеки.