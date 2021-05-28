В Петербурге ожидается резкое падение цен на жилье

В Петербурге ожидается резкое падение цен на жилье
Падение спроса связано с ростом цен на жильё и окончанием действия программы льготной ипотеки. Фото: pixabay.com

В Северной столице спрос на рынке недвижимости может упасть на треть. Через месяц в городе закончится программа льготной ипотеки.

Согласно прогнозам экспертов из департамента жилой недвижимости Colliers, спрос на рынке «первички» упадет на 25-30%, но останется таким только до сентября, а затем вновь вырастет.

Как сообщил РБК, самое сильное падение спроса придется на июль – сентябрь. На ситуацию также влияет и рынок «вторички», который предлагает более выгодные варианты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сделок по ипотеке в Петербурге стало на 45% больше. За апрель в Северной столице на 125% увеличилась подача документов на регистрацию в электронной форме.

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