Количество сделок по ипотеке в Петербурге выросло на 45%

За апрель в Северной столице на 125% увеличилась подача документов на регистрацию в электронной форме. Сделок по ипотеке стало на 45% больше. А количество договоров участия в долевом строительстве выросло на 6%.

В управлении Росреестра по Петербургу сообщили, что в апреле город вернулся к росту основных показателей учетно-регистрационной сферы в сравнении с 2020 годом.

За четыре месяца 2021 года в городе на Неве подали 100 тысяч заявлений о регистрации прав в электронном виде.

Жители города оформили 62 тысячи заявлений на покупку квартиры в ипотеку. Это на 20 тысяч больше, чем в начале 2020 года.

Кроме того, в городе зарегистрировали 26 тысяч договоров долевого участия в строительстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены на жилье в следующие десять лет.