Пьяный мужчина с травматом устроил дебош в баре на Просвещения

Пьяный мужчина с травматом устроил дебош в баре на Просвещения
Полицейские задержали пьяного мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга пьяный посетитель бара устроил дебош и угрожал оружием.

Инцидент произошел вечером во вторник, 29 июня, в заведении на проспекте Просвещения. В отдел полиции поступила информация о том, что в баре находится неадекватный мужчина с травматическим пистолетом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что один из посетителей, перебрав алкоголя, уснул за столом. Мужчину попытались разбудить, он начал вести себя агрессивно, а после и вовсе стал угрожать травматом.

Стражам порядка пришлось скрутить посетителя и доставить в отдел полиции. Там выяснилось, что дебош устроил 30-летний петербуржец. При личном досмотре у него изъяли травматический пистолет. В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали дебоширов, напавших на мужчину у клуба на Казанской.

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