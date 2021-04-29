Росгвардейцы задержали дебоширов, напавших на мужчину у клуба на Казанской

Росгвардейцы задержали дебоширов, напавших на мужчину у клуба на Казанской
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники Росгвардии стали свидетелями пьяной драки. Одного человека госпитализировали.

Инцидент произошел в среду, 28 апреля, возле ночного клуба на Казанской улице. Конфликт разгорелся ранним утром между тремя мужчинами, которые находились не совсем в трезвом виде.

Как сообщила пресс-служба ведомства, двоих пьяниц поймали и передали полицейским, пострадавшего мужчину отправили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую ЧМТ и другие травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев устроили драку из-за места в читальном зале библиотеки.

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Росгвардейцы задержали дебоширов, напавших на мужчину у клуба на Казанской