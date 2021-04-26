Двое петербуржцев устроили драку из-за места в читальном зале библиотеки

Посетители Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге устроили драку из-за места в читальном зале.

Инцидент произошел днем 24 апреля в корпусе библиотеки на площади Островского.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны (УВО) региона, уселся в читальном зале, а на свободное место поставил сумку. Вскоре словесный конфликт перерос в драку. Хозяин сумки задержали и доставили в отделение полиции. Второй читатель оказался в травмпункте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.