Стали известны подробности задержания брата Кокорина за дебош в ресторане

Стали известны подробности задержания брата Кокорина за дебош в ресторане
Браться Кокорины. Фото: instagram.com/kokorin7/

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с приятелем Кареном Григоряном пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где состоится «Прямая линия» с президентом России.

Инцидент произошел утром в среду, 30 июня. Молодых людей доставили в отдел вместе с приятелем после того, как они вместе с двумя девушками ехали в автомобиле по Краснопресненской набережной.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», Кокорин-младший с приятелем пытались проехать на территорию комплекса, расположенного на указанной набережной, где сегодня пройдет «Прямая линия». Пускают туда только жильцов или людей с аккредитацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что младший-Кокорин с другом в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти в один из ресторанов, расположенных в гостинице.

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