Брат Кокорина устроил дебош из-за того, что его не пустили в ресторан

Младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл был задержан за мелкое хулиганство.

Как сообщает Telegram-канал 112, Кокорин-младший устроил драку с сотрудниками ресторана.

По предварительной информации, он и его приятель в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти в один из ресторанов столицы. У них потребовали QR-код, которого у молодых людей не оказалось. Их не пустили в заведение. Молодые люди устроили драку с сотрудниками ресторана. Обоих задержали.

Напомним, что осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий оказались замешаны в друг конфликтах в Москве. Мужчины, в рамках уголовного дела, понесли наказания в виде реальных тюремных сроков. Кокорина с братом приговорили к 1,5 годам заключения, а Мамаева и Протасовицкого к году и 5 месяцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком.