Легковушка протаранила ГАЗель на трассе в Новом Девяткино

Легковушка протаранила ГАЗель на трассе в Новом Девяткино
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, легковушка протаранила ГАЗель в деревне Новое Девяткино.

«Ранним утром Форд протаранил Газель в Новом Девяткино на Главной улице», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как как Ford врезался в грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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