Новая потасовка и задержание: брат Кокорина опять оскандалился

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вновь оказался в центре скандала. В новой истории – потасовка, пьяная езда и полиция. Это уже не первое происшествие с родственником спортсмена после того, как они вышли из колонии.

О задержании Кирилла Кокорина стало известно утром в среду, 30 июня. Сначала появились сообщения о том, что он и его приятель Карен Григорян в нетрезвом виде пришли в ресторан одной из гостиниц, но молодым людям отказал в обслуживании из-за отсутствия QR-кода. В результате Кокорин и его приятель устроил с сотрудниками заведения перепалку, после чего их задержала полиция.

Вскоре появилась другая информация – приятелей якобы задержали на Краснопресненской набережной. В машине они находились с двумя девушками, одна из которых была за рулем.

По уточненным данным РЕН ТВ, молодых людей, действительно, задержали, когда они пытались проехать в одно из заведений. При этом они собирались попасть на территорию Международного центра торговли, где состоится «Прямая линия» с президентом Путиным. Получив отказ в пропуске, молодые люди начали перепалку, после чего их задержали и доставили в отдел полиции.

Серьезно Александр Кокорин с братом Кириллом оскандалились в 2018-м году, когда они вместе с футболистом Павлом Мамаевым и их приятелем Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы.

Сначала они напали на водителя Виталия Соловчука и избили его. После компания избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.

Участников драки осудили в мае 2019-го года. Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины по 1,5 года. Братьев и Мамаева освободили из колонии по УДО в сентябре 2019-го года. В августе прошлого года Мосгорсуд оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого по статье о хулиганстве. Приговор Александру Кокорину оставили без изменений.

В августе 2020-го года Кирилл Кокорин вновь оказался в суде. Никулинский суд Москвы оштрафовал брата знаменитого футболиста из-за тонировки. В тот раз его могли оштрафовать на 15 суток.

Тогда сообщалось, что Кирилл Кокорин ехал на Mercedes и отказался снимать тонировку с лобового стекла по требованию правоохранителей. По факту составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Суд наказал его штрафом в тысячу рублей.

Кстати в центре скандала совсем недавно рисковал оказаться и сам Александр Кокорин. Зимой этого года в СМИ появилась информация об эвакуации Lamborghini, принадлежащей футболисту, за езду без номеров по Москве. Позже его мать, Светлана Кокорина, прокомментировала эвакуацию. Она рассказала, что 20 февраля машина была продана.

«ДКП у нас на руках, и факт передачи денег зафиксирован в банке. Официально заявляю, что налоги все были оплачены вовремя и без просрочек за каждый год обладания этим авто. Мне очень жаль, что люди, купившие её у меня, так к ней относятся!», — писала она в своем Instagram.

Ранее экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что Александр Кокорин «убил» свою карьеру.